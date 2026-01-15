Dubai Basketball-Virtus Bologna oggi Eurolega basket 2026 | orario tv programma streaming
La Virtus Bologna affronta oggi Dubai Basketball in Eurolega, quarta giornata della fase regolare 2025-2026. La partita si svolge giovedì 15 gennaio alle 17:00 ora italiana. Ecco tutte le informazioni su orario, programmazione televisiva, streaming e dettagli dell'incontro.
La Virtus Bologna vola negli Emirati Arabi Uniti per sfidare il Dubai Basketball in Eurolega, scendendo in campo oggi giovedì 15 gennaio alle 17:00 ora italiana per la ventiduesima giornata della regular season 2025-2026. Le V-nere vogliono reagire immediatamente dopo il ko esterno di venerdì sera contro il Panathinaikos Atene (84-71), con i bolognesi che si trovano in dodicesima posizione grazie a un record di 10-11 finora. Serviranno ancora i punti pesanti di Carsen Edwards, con Saliou Niang e Matt Morgan a dare man forte nel pitturato ma anche dal perimetro. Dubai Basketball si presenta al match odierno dopo il convincente successo casalingo contro i campioni in carica del Fenerbahce Istanbul (92-81), trascinati dai 22 punti di McKinley Wright e dai 20 punti di Kenan Kamenjas. 🔗 Leggi su Oasport.it
