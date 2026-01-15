Dry January | Montelvini firma una bollicina per brindare Alcohol Free

Il Dry January sta diventando una scelta sempre più diffusa tra i consumatori italiani ed europei, che desiderano ridurre o eliminare l’alcol mantenendo il piacere di un brindisi. Montelvini presenta il suo nuovo Sparkling Wine Alcohol Free, una valida alternativa per chi desidera gustare una bollicina senza alcool, senza rinunciare alla convivialità e al piacere di un momento speciale.

Sempre più consumatori, in Europa come in Italia, scelgono di rinunciare o di ridurre gli alcolici, senza però dire addio al piacere di brindare in compagnia, grazie alle alternative come il nuovo Sparkling Wine Alcohol Free di Montelvini. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

