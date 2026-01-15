Dove vedere in tv il biathlon oggi staffetta maschile Ruhpolding 2026 | orario programma startlist streaming
Scopri dove seguire in TV e in streaming la staffetta maschile di Ruhpolding 2026, seconda giornata della quinta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Trova orari, programma, startlist e modalità di visione per rimanere aggiornato sull’evento di oggi, giovedì 15 gennaio.
Oggi, giovedì 15 gennaio, va in scena la seconda giornata di gara della quinta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. A Ruhpolding (Germania), storica tappa tedesca del circuito, è in programma la staffetta maschile, con partenza fissata alle ore 14:30. LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA MASCHILE DI BIATHLON DALLE 14.30 Messa in archivio la splendida prova a squadre di ieri, in cui l’Italia è giunta seconda e vicinissima alla vittoria, sarà la volta degli uomini competere in staffetta. Formazione del Bel Paese che però non potrà contare sul proprio asso, Tommaso Giacomel, leader della classifica generale del massimo circuito. 🔗 Leggi su Oasport.it
