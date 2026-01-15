Dove Cameron compie 30 anni | 5 cose che forse non sai della futura moglie di Damiano David

Il 15 gennaio 2026, Dove Cameron celebra i suoi 30 anni. Attrice e cantante statunitense, ha iniziato la sua carriera nel 2012, emergendo come stella Disney. In questa occasione, scopri cinque curiosità meno note sulla futura moglie di Damiano David, frontman dei Maneskin, che forse non conosci ancora.

Dove Cameron compie 30 anni il 15 gennaio 2026: l’ex stellina Disney (e futura moglie di Damiano David, frontman dei Maneskin), ha iniziato la sua carriera nel 2012, quando è stata scoperta proprio dalla casa di produzione. Nata Chloe Celeste Hosterman (il motivo per cui ha adottato il nome Dove è emozionante, legato al padre scomparso), negli anni abbiamo assistito alla sua evoluzione, fino a diventare quasi una Principessa goth. E nella sua vita nasconde qualche curiosità da conoscere: vediamo quali sono. Il suo nome non è Dove Cameron, ma Chloe Celeste Hosterman. Chloe Celeste Hosterman è nata a Bainbridge il 15 gennaio 1996, da Philip Alan Hosterman e Bonnie Wallace. 🔗 Leggi su Dilei.it

