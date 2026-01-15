Douglas Luiz potrebbe rendere nella Juve di Spalletti? Il commento all’ultimo rumor di gennaio – VIDEO

Nelle ultime settimane si è parlato della possibile riapertura della trattativa tra Douglas Luiz e la Juventus, con l’ipotesi di un suo ritorno in maglia bianconera. In questo articolo analizziamo il rumor di gennaio e le potenziali implicazioni per la rosa di Spalletti, offrendo un’interpretazione equilibrata e obiettiva sulla situazione.

Douglas Luiz potrebbe rendere nella Juve di Spalletti? Il commento all'ultimo rumor di gennaio sul ritorno in bianconero del brasiliano. Il caso Douglas Luiz agita le acque del mercato bianconero. Con il Nottingham Forest che sembra intenzionato a 'boicottare' le condizioni per l'obbligo di riscatto, si fa sempre più strada l'ipotesi di un clamoroso rientro anticipato del brasiliano a Torino già in questa sessione invernale. Uno scenario che cambierebbe radicalmente i piani della dirigenza, costretta a gestire un asset dal valore importante. Proprio di questa possibilità ha discusso la giornalista Chiara Aleati durante la prima puntata di "Sì o no?" sul canale YouTube di .

