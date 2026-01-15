Douglas Costa Chievo Verona | accordo verbale raggiunto! Ora si attende solo la firma per ufficializzare l’operazione

Il Chievo Verona ha raggiunto un accordo verbale con Douglas Costa, che si sta preparando a tornare in campo in Serie D per sei mesi. L'operazione è in fase di finalizzazione, mancando solo la firma ufficiale. Dopo questa breve esperienza italiana, il calciatore si trasferirà all’Al-Ittifaq di Dubai. La formalizzazione dell’accordo attende ancora le ultime firme, segnando un importante passo nel mercato del club.

