Douglas Costa al Chievo in Serie D è tutto vero | ecco cosa manca per l’ufficialità

Da juventusnews24.com 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si torna a parlare di Douglas Costa e del suo possibile trasferimento al Chievo in Serie D. Dopo le indiscrezioni, l’attenzione si concentra sugli ultimi dettagli necessari per rendere ufficiale l’accordo. In questo articolo, analizziamo le informazioni disponibili e cosa ancora manca prima di confermare il trasferimento del calciatore.

. Il brasiliano è pronto a tornare nel calcio italiano. Il calcio dilettantistico italiano sta per accogliere uno dei colpi più incredibili della sua storia recente:  Douglas Costa  è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del  Chievo Verona. Quella che sembrava una suggestione di mercato si è trasformata in una trattativa concreta, con un acc ordo verbale già raggiunto e le firme attese nelle prossime ore, compatibilmente con il fuso orario brasiliano. Lo riporta Sky Sport. Il piano di Pietro Laterza. L’operazione porta la firma di  Pietro Laterza, proprietario sia del club clivense che dell’ Al-Ittifaq, compagine di Dubai che milita nella seconda serie degli Emirati Arabi Uniti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

