Si torna a parlare di Douglas Costa e del suo possibile trasferimento al Chievo in Serie D. Dopo le indiscrezioni, l’attenzione si concentra sugli ultimi dettagli necessari per rendere ufficiale l’accordo. In questo articolo, analizziamo le informazioni disponibili e cosa ancora manca prima di confermare il trasferimento del calciatore.

. Il brasiliano è pronto a tornare nel calcio italiano. Il calcio dilettantistico italiano sta per accogliere uno dei colpi più incredibili della sua storia recente: Douglas Costa è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Chievo Verona. Quella che sembrava una suggestione di mercato si è trasformata in una trattativa concreta, con un acc ordo verbale già raggiunto e le firme attese nelle prossime ore, compatibilmente con il fuso orario brasiliano. Lo riporta Sky Sport. Il piano di Pietro Laterza. L’operazione porta la firma di Pietro Laterza, proprietario sia del club clivense che dell’ Al-Ittifaq, compagine di Dubai che milita nella seconda serie degli Emirati Arabi Uniti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Douglas Costa al Chievo in Serie D, è tutto vero: ecco cosa manca per l’ufficialità

Leggi anche: Douglas Costa, ad un passo dal Chievo, in Serie D, per poi firmare per l’Al-Ittifaq

Leggi anche: Clamoroso Douglas Costa, va in Serie D con il Chievo: ma il ritorno in Italia sarà temporaneo

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Douglas Costa pronto al ritorno in Italia: al Chievo in D per 6 mesi poi all'Al Ittifaq; Douglas Costa torna in Italia? Clamorosa ipotesi Chievo in Serie D; Douglas Costa può tornare in Italia per giocare in Serie D al Chievo Verona, poi raggiungerebbe Balotelli all'Al Ittifaq; Douglas Costa in Serie D: l'ex Juve parcheggiato per 6 mesi al Chievo!.

Clamoroso Douglas Costa, torna in Italia e va in Serie D: lo aspetta il Chievo Verona - Il brasiliano potrebbe presto vestire la maglia del Chievo Verona ... msn.com