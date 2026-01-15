Douglas Costa al Chievo in Serie D è tutto vero | ecco cosa manca per l’ufficialità
Si torna a parlare di Douglas Costa e del suo possibile trasferimento al Chievo in Serie D. Dopo le indiscrezioni, l’attenzione si concentra sugli ultimi dettagli necessari per rendere ufficiale l’accordo. In questo articolo, analizziamo le informazioni disponibili e cosa ancora manca prima di confermare il trasferimento del calciatore.
. Il brasiliano è pronto a tornare nel calcio italiano. Il calcio dilettantistico italiano sta per accogliere uno dei colpi più incredibili della sua storia recente: Douglas Costa è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Chievo Verona. Quella che sembrava una suggestione di mercato si è trasformata in una trattativa concreta, con un acc ordo verbale già raggiunto e le firme attese nelle prossime ore, compatibilmente con il fuso orario brasiliano. Lo riporta Sky Sport. Il piano di Pietro Laterza. L’operazione porta la firma di Pietro Laterza, proprietario sia del club clivense che dell’ Al-Ittifaq, compagine di Dubai che milita nella seconda serie degli Emirati Arabi Uniti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Douglas Costa, ad un passo dal Chievo, in Serie D, per poi firmare per l’Al-Ittifaq
Leggi anche: Clamoroso Douglas Costa, va in Serie D con il Chievo: ma il ritorno in Italia sarà temporaneo
Douglas Costa pronto al ritorno in Italia: al Chievo in D per 6 mesi poi all'Al Ittifaq; Douglas Costa torna in Italia? Clamorosa ipotesi Chievo in Serie D; Douglas Costa può tornare in Italia per giocare in Serie D al Chievo Verona, poi raggiungerebbe Balotelli all'Al Ittifaq; Douglas Costa in Serie D: l'ex Juve parcheggiato per 6 mesi al Chievo!.
Clamoroso Douglas Costa, torna in Italia e va in Serie D: lo aspetta il Chievo Verona - Il brasiliano potrebbe presto vestire la maglia del Chievo Verona ... msn.com
Douglas Costa torna in Italia e va in Serie D! Il clamoroso scenario sull’ex Juve - Il mercato può regalare storie sorprendenti, ma quella che ruota attorno al Chievo Verona ha del clamoroso. tuttosport.com
Douglas Costa ritorno al Chievo in serie D: in Italia per 6 mesi poi all'Al Ittifaq. La formula - L'ex Juventus è il sogno del presidente del club veronese, proprietario anche dell'Al Ittifaq dove è appena arrivato Balotelli ... corriere.it
Douglas Costa torna in Italia. Al Chievo Verona in serie D! L’ex Juve si trasferirebbe sei mesi a Verona, poi a fine stagione volerebbe a in Arabia Saudita, all’Al Ittifaq, club di proprietà di Pietro Laterza, patron del Chievo facebook
Douglas Costa può far ritorno in Italia: per lui una possibile esperienza in... Serie D Secondo Di Marzio, su di lui c'è il Chievo Verona che studia il colpo L'ex bianconero passerebbe in estate all'Al-Ittifaq #Juve #DouglasCosta x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.