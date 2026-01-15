Doppio incendio nella notte | due abitazioni dichiarate inagibili

Nella notte tra il 14 e il 15 gennaio, nel territorio udinese si sono verificati due incendi in abitazioni private, che hanno reso le strutture inagibili. I vigili del fuoco sono intervenuti per contenere i danni e mettere in sicurezza le zone interessate. L’episodio ha richiesto un intervento tempestivo e ha portato alla dichiarazione di inagibilità delle abitazioni coinvolte.

Notte di lavoro per i vigili del fuoco nel territorio udinese, dove tra mercoledì 14 e giovedì 15 gennaio si sono verificati due incendi in abitazioni private. Entrambi gli episodi hanno richiesto l'intervento delle squadre operative e accertamenti da parte del personale sanitario. Fortunatamente.

