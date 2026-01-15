Dopo un road trip da Miami a Los Angeles il cantautore bolognese ufficializza la relazione con l’ex ballerina Caterina Licini e racconta l’America di oggi

Dopo un viaggio da Miami a Los Angeles, il cantautore bolognese Cesare Cremonini annuncia la sua relazione con l’ex ballerina Caterina Licini. Attraverso il percorso, Cremonini condivide le sue impressioni sull’America di oggi, tra paesaggi naturali e cittadine caratteristiche. Un’esperienza che ha permesso di riflettere sul presente e di approfondire i propri sentimenti, raccontando un viaggio intimo e autentico.

C esare Cremonini ha concluso il suo terzo viaggio da una costa all’altra degli Stati Uniti. Un itinerario fatto di parchi naturali, cittadine americane, lunghi chilometri di silenzio e riflessione. E, soprattutto, di lei: Caterina Licini. Dopo mesi di indiscrezioni e sussurri, ora non ci sono più dubbi: il cantautore bolognese e l’ex ballerina sono una coppia. Cesare Cremonini: dai Lùnapop ai trionfi da solista. guarda le foto Cesare Cremonini e Caterina Licini in America. Dopo la fine della relazione con Giorgia Cardinaletti e il libro autobiografico della ex Martina Maggiore, Cremonini inizia il 2026 con molti buoni propositi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it

