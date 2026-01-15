Dopo lo scontro auto piomba nel campo ma all' interno non c' è nessuno | giovane ritrovato sotto shock in un garage
Dopo uno scontro stradale, un’auto è finita in un campo isolato. All’interno del veicolo non è stato rinvenuto nessuno, ma il conducente, un giovane, è stato trovato sotto shock nel garage adiacente. La situazione ha richiesto un intervento tempestivo da parte delle forze dell’ordine, che stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente e sulle condizioni del giovane.
L'auto incidentata in mezzo al campo, ma al suo interno non c'era nessuno. Il conducente, infreddolito e sotto shock, trovato solo dopo attente ricerche. Tutto è avvenuto stanotte, intorno a mezzanotte e mezza a Taglio Corelli, nel tratto della 'vecchia' statale Adriatica che dal centro di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
