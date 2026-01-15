Dopo lo scontro auto piomba nel campo ma all' interno non c' è nessuno | giovane ritrovato sotto shock in un garage

Da ravennatoday.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo uno scontro stradale, un’auto è finita in un campo isolato. All’interno del veicolo non è stato rinvenuto nessuno, ma il conducente, un giovane, è stato trovato sotto shock nel garage adiacente. La situazione ha richiesto un intervento tempestivo da parte delle forze dell’ordine, che stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente e sulle condizioni del giovane.

L'auto incidentata in mezzo al campo, ma al suo interno non c'era nessuno. Il conducente, infreddolito e sotto shock, trovato solo dopo attente ricerche. Tutto è avvenuto stanotte, intorno a mezzanotte e mezza a Taglio Corelli, nel tratto della 'vecchia' statale Adriatica che dal centro di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Scontro tra bus con 50 studenti a bordo e auto, un morto nel Trevigiano | Una decina di ragazzi sotto shock

Leggi anche: Violento scontro tra due auto, muore un insegnante: comunità sotto shock

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Dopo lo scontro auto piomba nel campo, ma all'interno non c'è nessuno: giovane ritrovato sotto shock in un garage; Schianto sulla via Emilia. Due conducenti in ospedale.

Capaccio Paestum, auto piomba all'esterno di un bar dopo uno scontro: tre feriti - Paura nel tardo pomeriggio in località Licinella, a Capaccio Paestum, dove si è verificato un grave incidente stradale che ha causato due feriti. ilmattino.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.