Dopo la tragedia di Crans Montana la Lega chiede un’ordinanza urgente anche a Chieti | Stop a fiamme libere e fuochi nei locali

Dopo la tragedia di Crans Montana, la Lega propone a Chieti un’ordinanza urgente per vietare fiamme libere e fuochi nei locali pubblici. L’obiettivo è rafforzare le misure di sicurezza durante i festeggiamenti, in risposta alle recenti tragedie che hanno coinvolto giovani in Europa. La richiesta mira a prevenire incidenti e garantire maggior tutela ai cittadini durante eventi pubblici e celebrazioni.

La tragedia di Crans Montana, che ha colpito l'Europa intera con la morte di numerosi giovani durante i festeggiamenti di Capodanno, scuote anche la politica locale. Il gruppo consiliare della Lega al Comune di Chieti chiede al sindaco Diego Ferrara di intervenire con urgenza per prevenire simili tragedie sul territorio. «In molte città italiane e anche in diversi comuni della provincia di Chieti – scrivono i consiglieri Mario Colantonio, Emma Letta, Liberato Aceto e Fabrizio Di Stefano – sono stati adottati provvedimenti volti a tutelare l'incolumità pubblica e prevenire comportamenti a rischio.

