Dopo il successo in tv alla Corrida con la frusta romagnola i fratelli Mengoni accolti in municipio

Dopo il loro successo in tv alla Corrida con la frusta romagnola, i fratelli Mengoni sono stati ricevuti in municipio a Santarcangelo. Con quasi 90 mila follower su Instagram e oltre un milione di “mi piace” su TikTok, Mattia e Yuri rappresentano un esempio di tradizione e passione. La loro partecipazione allo show di Amadeus ha consolidato la loro presenza nel panorama dei giovani artisti italiani legati alle tradizioni locali.

#AntonioMedugno dopo aver parlato di quanto sarebbe successo con #AlfonsoSignorini e dopo averlo denunciato è stato sommerso da critiche. Per questo il modello sui social ha scritto: "Vedo una cattiveria sempre più diffusa, soprattutto da parte di persone facebook

#Fiorentina, virale la presentazione di Paratici: dopo Vanoli è successo ancora x.com

