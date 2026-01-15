Dopo il successo in tv alla Corrida con la frusta romagnola i fratelli Mengoni accolti in municipio
Dopo il loro successo in tv alla Corrida con la frusta romagnola, i fratelli Mengoni sono stati ricevuti in municipio a Santarcangelo. Con quasi 90 mila follower su Instagram e oltre un milione di “mi piace” su TikTok, Mattia e Yuri rappresentano un esempio di tradizione e passione. La loro partecipazione allo show di Amadeus ha consolidato la loro presenza nel panorama dei giovani artisti italiani legati alle tradizioni locali.
