Dopo il successo in tv alla Corrida con la frusta romagnola i fratelli Mengoni accolti in municipio

Dopo il loro successo in tv alla Corrida con la frusta romagnola, i fratelli Mengoni sono stati ricevuti in municipio a Santarcangelo. Con quasi 90 mila follower su Instagram e oltre un milione di “mi piace” su TikTok, Mattia e Yuri rappresentano un esempio di tradizione e passione. La loro partecipazione allo show di Amadeus ha consolidato la loro presenza nel panorama dei giovani artisti italiani legati alle tradizioni locali.

Hanno quasi 90 mila follower su Instagram e oltre un milione di “mi piace” su TikTok i due fratelli santarcangiolesi campioni di frusta romagnola, che nello scorso mese di dicembre si sono classificati secondi alla Corrida di Amadeus sul Canale Nove: mercoledì (14 gennaio) Mattia e Yuri Mengoni. 🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

