Dopo il carbone decisioni subito | No ' riserva fredda' sì riconversione e lavoro

Il 13 gennaio, in Prefettura a Brindisi, si è discusso del futuro della Centrale Enel Brindisi Sud e delle conseguenze occupazionali legate alla chiusura del carbone. La riunione ha evidenziato la priorità di interventi immediati, sottolineando l’importanza di evitare la

Riceviamo e pubblichiamo da Legamiente – comitato regionale Pugliese ApsIl 13 gennaio in Prefettura a Brindisi si è affrontato il futuro della Centrale Enel Brindisi Sud e dell’emergenza occupazionale legata alla fine del carbone. Il phase-out è previsto da tempo nel Piano nazionale integrato. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Leggi anche: Enel, il Governo punta sulla "riserva fredda". Ma è scontro sulla riconversione industriale

Leggi anche: Brindisi e Civitavecchia: "Le centrali a carbone restano in 'riserva fredda' per la sicurezza nazionale"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Brindisi, dopo il carbone servono decisioni subito: no “riserva fredda”, sì riconversione e lavoro; Brindisi, dopo il carbone servono decisioni subito: no riserva fredda, sì riconversione e lavoro; Vertenza Enel – Luperti: “Bene la soluzione individuata per i dipendenti ex Sir, ma siamo ancora lontani da una soluzione del problema occupazionale”.; 'I nostri produttori danneggiati dal trattato Ue - Mercosur. E rischi anche per i consumatori'.

How Medieval Peasants Survived -40°C Winters Without Heat | History for Sleep

Dopo il rinvenimento del cadavere di Luca Carbone, i Carabinieri hanno individuato e bloccato Francesco De Grandis, sospettato di aver esploso tre colpi dall’ultimo piano di un palazzo facebook