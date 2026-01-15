Dopo Falsissimo Antonio Medugno denuncia la gogna social | Non tutti reggono

Dopo il caso Falsissimo, Antonio Medugno si apre sulla sua esperienza di attacchi sui social, sottolineando come non tutti siano in grado di sopportare la pressione online. Il modello smentisce eventuali benefici professionali derivanti dalla vicenda legata a Fabrizio Corona e al cosiddetto 'sistema Signorini', evidenziando le difficoltà di affrontare la gogna digitale senza perdere equilibrio.

Il modello racconta gli attacchi ricevuti online e smentisce ogni vantaggio lavorativo dopo il caso legato all'inchiesta di Fabrizio Corona sul cosiddetto 'sistema Signorini'. Dopo la messa in onda della prima puntata di Falsissimo - Il prezzo del successo, l'inchiesta firmata da Fabrizio Corona sul presunto sistema Signorini, Antonio Medugno è finito al centro di una forte attenzione mediatica e su Instagram e TikTok. Nelle ultime ore, il modello ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha denunciato sui suoi profili social di essere vittima di una serie di insulti, offese e commenti carichi di odio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

