Donald Trump sbrocca con l' operaio | Fott***! poi dito medio

Durante una visita agli stabilimenti Ford a Dearborn, Michigan, il 13 gennaio 2026, Donald Trump ha avuto un acceso scambio con un operaio, reagendo con un'espressione volgare e mostrando il dito medio. L'episodio ha attirato l'attenzione dei presenti, suscitando discussioni sui toni e l'atteggiamento del ex presidente durante eventi pubblici.

Donald Trump ha reagito in modo plateale durante una visita agli stabilimenti Ford a Dearborn ( Michigan ), martedì 13 gennaio 2026 (non dicembre, come indicato nel testo). Il presidente stava percorrendo la linea di produzione dei pickup F-150, prima di un discorso al Detroit Economic Club, quando un operaio lo ha insultato urlando "protettore di pedofili" (o "pedophile protector" in inglese), in riferimento ai legami passati di Trump con Jeffrey Epstein e alla gestione dei cosiddetti Epstein Files (documenti su indagini e contatti del finanziere condannato per traffico sessuale, la cui pubblicazione è oggetto di pressione politica). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Donald Trump sbrocca con l'operaio: "Fott***!", poi dito medio Leggi anche: Donald Trump, “f*ck you” e dito medio a un operaio che lo accusa di essere “protettore di pedofili” Leggi anche: Trump contestato da un operaio replica mostrando il dito medio La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. DiMartedì, operazione-terrore di Ezio Mauro: Cosa pensano Meloni e Trump | .it. Trump mostra il dito medio a un operaio della Ford che gli urla di "coprire il pedofilo" Epstein: il video - Trump risponde con un dito medio ad un operaio della Ford che gli ha urlato di "coprire il pedofilo". virgilio.it

Trump mostra il dito medio a un operaio Ford: gesto controverso del presidente Usa e ombra del caso Epstein - Donald Trump mostra il dito medio a un operaio durante la visita allo stabilimento Ford di Dearborn, in Michigan ... tag24.it

Trump insulta un operaio della Ford che lo contesta - Durante la sua visita a una fabbrica Ford, Donald Trump reagisce in maniera provocatoria a un operaio, mostrando il dito medio e rivolgendogli insulti. la7.it

Con lo stop alle uccisioni e alle esecuzioni gli americani potrebbero togliere dal tavolo l'opzione militare contro l'Iran "Osserveremo e vedremo come procede", ha risposto su questo punto Donald Trump ai giornalisti, affermando di aver ricevuto l'informazione " facebook

Francia e Germania mandano truppe in Groenlandia. Lo hanno annunciato i responsabili della Difesa dei due Paesi, mentre si intensificano le pressioni di Donald Trump per impadronirsi dell'isola territorio autonomo della Danimarca. Altre truppe Nato sono x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.