Don Matteo 15 | le anticipazioni trama e cast della seconda puntata

Stasera, giovedì 15 gennaio 2026, su Rai 1 va in onda in prima visione la seconda puntata di Don Matteo 15. La stagione, con protagonisti Raoul Bova e Nino Frassica, prosegue con nuove vicende che approfondiscono i personaggi e il racconto della serie. Ecco le anticipazioni sulla trama e il cast di questa puntata, per conoscere in anticipo le novità e gli sviluppi della fiction.

, 15 gennaio. Questa sera, giovedì 15 gennaio 2026, su Rai 1 va in onda in prima visione la seconda puntata di Don Matteo 15, la nuova stagione della popolare fiction con Raoul Bova e Nino Frassica. Non mancheranno le novità nel cast e le guest star. In tutto sono previste 10 prime serate. Vediamo le anticipazioni e la trama della puntata di oggi. Anticipazioni e trama. Attraverso il giallo di puntata conosciamo Giona, un ragazzo problematico che ha abbandonato la scuola e non ha nessuna intenzione di tornarci. Il Capitano, intanto, non se la passa proprio benissimo: da una parte deve fare i conti con l’ira di Cecchini – che ha scoperto che a breve dovrà abbandonare l’Arma – e dall’altra deve fare i conti con l’arrivo a Spoleto di Mathias, una vecchia conoscenza di Giulia, che sembra essere più di un amico. 🔗 Leggi su Tpi.it

