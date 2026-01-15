Dominik Paris fa tremare | si accascia e zoppica a Wengen poi arriva la rassicurazione

Durante la seconda prova cronometrata della discesa libera di Wengen, Dominik Paris si è accasciato e ha mostrato segni di zoppia, suscitando preoccupazioni. Tuttavia, successivamente sono arrivate rassicurazioni sulla sua condizione. Questo episodio rappresenta un momento di attenzione per il team italiano, che monitora attentamente le eventuali conseguenze di quanto accaduto sulla performance e sulla salute del campione.

Piccolo campanello d'allarme in casa Italia per Dominik Paris, molto dolorante al termine della seconda e ultima prova cronometrata della discesa libera di Wengen. Il velocista azzurro è arrivato al traguardo in 22ma posizione con un distacco di 3?22 dal miglior tempo assoluto di Giovanni Franzoni, rialzandosi però in largo anticipo e frenando prima della linea d'arrivo. Il 36enne della Val d'Ultimo si è poi accasciato dopo aver completato la prova, facendo fatica ad appoggiare il piede e zoppicando vistosamente. Come riporta la FISI, si tratterebbe di un risentimento alla caviglia con cui aveva già dovuto fare i conti a novembre prima del debutto stagionale a Copper Mountain.

Dominik Paris, il discesista azzurro più vincente di sempre, a caccia di uno dei pochi traguardi che ancora gli mancano: la medaglia olimpica. "Difficile, ma non impossibile", dice. Tra meno di un mese, tenterà l'assalto su una delle sue piste preferite. x.com

Dominik Paris, il discesista azzurro più vincente di sempre, a caccia di uno dei pochi traguardi che ancora gli mancano: la medaglia olimpica. "Difficile, ma non impossibile", dice. Tra meno di un mese, tenterà l'assalto su una delle sue piste preferite, Bormio. # facebook

