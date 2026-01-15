Domicella torna il suggestivo Focarone Artistico dell’Inverno
Domicella torna a ospitare il tradizionale Focarone Artistico dell’Inverno, un evento che richiama la comunità e valorizza le tradizioni locali. L’appuntamento si terrà sabato 17 gennaio presso la Villa Giovanni Paolo II, offrendo un momento di convivialità e cultura. Un’occasione per condividere un momento autentico, nel rispetto delle radici e delle tradizioni della zona.
Domicella si prepara a vivere una delle tradizioni più attese dell’inverno con il Focarone Artistico, in programma sabato 17 gennaio presso la Villa Giovanni Paolo II. L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Domicella, unisce folklore, spettacolo e momenti di convivialità, richiamando ogni anno. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
