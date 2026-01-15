Domicella torna il suggestivo Focarone Artistico dell’Inverno

Domicella torna a ospitare il tradizionale Focarone Artistico dell’Inverno, un evento che richiama la comunità e valorizza le tradizioni locali. L’appuntamento si terrà sabato 17 gennaio presso la Villa Giovanni Paolo II, offrendo un momento di convivialità e cultura. Un’occasione per condividere un momento autentico, nel rispetto delle radici e delle tradizioni della zona.

