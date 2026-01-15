Domenica l' addio al vigilante brindisino morto nel cantiere delle olimpiadi
Domenica si terrà l’addio a Pietro Zantonini, il vigilante brindisino deceduto nel cantiere delle Olimpiadi. La salma tornerà a Brindisi nella sera di sabato 17 gennaio, consentendo alla comunità di rendere omaggio alla sua memoria. L’evento rappresenta un momento di lutto e di riflessione per tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato.
BRINDISI – La salma di Pietro Zantonini rientrerà a Brindisi nella tarda serata di sabato 17 gennaio. I funerali si svolgeranno il giorno successivo, alle ore 12.30. La chiesa Sacro cuore dei Salesiani farà da scenario all'ultimo viaggio del vigilante brindisino morto la notte dell'8 gennaio. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
