Domenica l' addio al vigilante brindisino morto nel cantiere delle olimpiadi

Domenica si terrà l’addio a Pietro Zantonini, il vigilante brindisino deceduto nel cantiere delle Olimpiadi. La salma tornerà a Brindisi nella sera di sabato 17 gennaio, consentendo alla comunità di rendere omaggio alla sua memoria. L’evento rappresenta un momento di lutto e di riflessione per tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato.

Brindisi, domenica i funerali del vigilante morto nel cantiere di Milano-Cortina - Nell’inchiesta aperta dalla procura di Belluno (ieri è stata eseguita l’autopsia) è indagato per omicidio colposo il titolare della società per la quale Zantonini lavorava ... lagazzettadelmezzogiorno.it

