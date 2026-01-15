Dolores O' Riordan | i Cranberries gli abusi e l' anoressia la morte per annegamento

Il 15 gennaio 2018, Dolores O'Riordan, cantante dei Cranberries, è scomparsa per annegamento. La sua vita è stata segnata da esperienze difficili, tra abusi e problemi di salute come l’anoressia, che hanno influenzato la sua carriera e il suo percorso personale. Con la sua voce unica, ha lasciato un’impronta significativa nel panorama musicale internazionale, diventando simbolo di resilienza e talento.

Il 15 gennaio 2018 moriva Dolores O'Riordan, cantante e musicista irlandese che con la sua voce - fragile ma potentissima - ha saputo trasformare il dolore personale in un grido universale, diventando l'anima dei Cranberries e dominando la scena musicale internazionale negli anni '90 e 2000. Dai Cranberries alla carriera solista. La sua carriera artistica si intrecciò con quella dei Cranberries nel 1990, quando Dolores O'Riordan subentrò all'uscente Niall Quinn, fondatore e frontman della band irlandese. Insieme a Noel e Mike Hogan e Fergal Lawler Dolores pubblicò cinque album, tra cui " Everybody Else Is Doing It", "No Need to Argue" - contenente il brano di successo " Zombie " - e "To the Faithful Departed".

