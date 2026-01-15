Dodici ore di silenzio | la solitudine della signora Rosa e il peso del pronto soccorso

La signora Rosa, ottantaquattro anni, è deceduta al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino a causa di complicanze cardiache. La sua vicenda evidenzia le difficoltà e le sfide di un reparto spesso sottoutilizzato e sotto stress, dove la solitudine e la lunga attesa rappresentano un peso importante per i pazienti e i loro familiari. Un episodio che invita a riflettere sulle condizioni di assistenza ospedaliera e sulla tutela degli anziani.

