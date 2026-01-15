Dl Transizione 5.0 | via libera definitivo alla Camera con 156 sì

Da iltempo.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Camera dei Deputati ha approvato definitivamente il DL Transizione 5.0 con 156 voti favorevoli. Il decreto, che mira a promuovere la transizione digitale ed ecologica, passa ora alle fasi successive per l’entrata in vigore. La discussione ha visto anche le prese di posizione di vari gruppi parlamentari, sottolineando l’importanza di un intervento normativo dedicato alle sfide del cambiamento.

  L'Aula della Camera ha dato il via libera definitivo al cosiddetto dl Transizione 5.0 con 156 sì, 115 no e 4 astenuti. Il provvedimento ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 21 novembre 2025 n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili. 🔗 Leggi su Iltempo.it

dl transizione 50 via libera definitivo alla camera con 156 s236

© Iltempo.it - Dl Transizione 5.0: via libera definitivo alla Camera con 156 sì

Leggi anche: **Dl transizione: ok Camera a fiducia con 205 sì**

Leggi anche: Manovra, via libera definitivo alla Camera con 216 sì, 126 contrari e 3 astenuti

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Dl Transizione 5.0, dal Senato via libera alla fiducia; Transizione 5.0, sì del Senato: cosa cambia su aree idonee e golden power; Aree idonee, via libera dal Senato; Italia Solare: “Delusi, manca una chiara strategia”; Dl Transizione 5.0, ok Camera a fiducia: da Golden power a fonti rinnovabili, le novità.

dl transizione 50 viaVia libera della Camera al decreto Transizione 5.0 è legge - L'Aula della Camera ha approvato in via definitiva il dl Transizione 5. ansa.it

dl transizione 50 viaDl Transizione 5.0: ok Camera a fiducia, domani via libera definitivo -3- - Riscritta disciplina aree idonee rinnovabili (Il Sole 24 Ore Radiocor) - ilsole24ore.com

dl transizione 50 viaDL Transizione – Aree idonee, com’è cambiato il testo in Senato - Novità su agrivoltaico, SAU, aree industriali e regime transitorio. rinnovabili.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.