Dl Transizione 5.0 | via libera definitivo alla Camera con 156 sì

La Camera dei Deputati ha approvato definitivamente il DL Transizione 5.0 con 156 voti favorevoli. Il decreto, che mira a promuovere la transizione digitale ed ecologica, passa ora alle fasi successive per l’entrata in vigore. La discussione ha visto anche le prese di posizione di vari gruppi parlamentari, sottolineando l’importanza di un intervento normativo dedicato alle sfide del cambiamento.

L'Aula della Camera ha dato il via libera definitivo al cosiddetto dl Transizione 5.0 con 156 sì, 115 no e 4 astenuti. Il provvedimento ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 21 novembre 2025 n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili. 🔗 Leggi su Iltempo.it

