«Divine Comedy», narrare storie come un gesto di resistenza.

«Divine Comedy» di Ali Asgari propone un racconto che diventa un atto di resistenza, sottolineando l’importanza di narrare storie anche in contesti di crisi. In questi giorni, l’autore non può essere in Italia per presentare il suo film, rimasto bloccato in Iran durante periodi di violenza. Questa pellicola evidenzia come il cinema possa diventare uno strumento di testimonianza e resilienza, anche in situazioni di forte tensione sociale.

Ali Asgari in questi giorni doveva essere in Italia per accompagnare in sala il suo nuovo film, Divine Comedy, ma è rimasto bloccato in Iran dove nei giorni dei massacri

