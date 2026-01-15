Dissesto finanziario volano gli stracci Era da evitare solo 3 milioni di debiti e non 16
Nella seduta di ieri a Lusciano, il consiglio comunale ha affrontato il tema del dissesto finanziario dichiarato dall’attuale amministrazione. La discussione si è concentrata sulle cause e le conseguenze delle difficoltà economiche del Comune, con approfondimenti sulle cifre e sulle responsabilità delle passate gestioni. Un incontro che ha evidenziato le sfide e le implicazioni di una situazione finanziaria complessa per il futuro dell’ente locale.
Si è tenuto ieri un consiglio comunale aperto a Lusciano interamente dedicato al dissesto finanziario dichiarato dall’amministrazione guidata da Mariniello, provvedimento che ha acceso un duro confronto politico con i rappresentanti della precedente amministrazione Esposito, rimasta in carica per. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Il sindaco Tiziano Spada spiega, in una conferenza stampa, le ragioni del dissesto finanziario deliberato dal Consiglio Comunale facebook
