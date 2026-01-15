Dissesto finanziario volano gli stracci Era da evitare solo 3 milioni di debiti e non 16

Nella seduta di ieri a Lusciano, il consiglio comunale ha affrontato il tema del dissesto finanziario dichiarato dall’attuale amministrazione. La discussione si è concentrata sulle cause e le conseguenze delle difficoltà economiche del Comune, con approfondimenti sulle cifre e sulle responsabilità delle passate gestioni. Un incontro che ha evidenziato le sfide e le implicazioni di una situazione finanziaria complessa per il futuro dell’ente locale.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.