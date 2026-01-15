Disney ha annunciato la nomina di Asad Ayaz come nuovo Chief Marketing and Brand Officer, una posizione creata per guidare le strategie di marketing e branding dell’azienda. Questa riorganizzazione strategica mira a rafforzare l’approccio del colosso di Burbank nel mercato globale, con un focus rinnovato sulle attività aziendali. La nomina di Ayaz segna un passo importante nel percorso di sviluppo e innovazione della società.

Nuova organizzazione strategica per Walt Disney Company. Il colosso di Burbank ha infatti nominato Asad Ayaz primo Chief Marketing and Brand Officer, posizione appena creata per l’intera attività aziendale. Nel suo ruolo, come spiega un comunicato ufficiale, guiderà «tutti gli aspetti del marketing globale, tra cui strategia, pubblicità creativa, media, digitale, ricerca, eventi speciali, promozioni, pubblicità e sinergie». Dovrà altresì gestire i franchise iconici sotto il controllo del marchio, da Marvel a Star Wars, e supervisionare iniziative, alleanze ed eventi aziendali, oltre alla presenza digitale e social senza dimenticare i parchi a tema. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Disney nomina Asad Ayaz a capo del marketing

