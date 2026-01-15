Disagi in carrozza la provocazione di Jonny Crosio | Non pagate i biglietti

Jonny Crosio lancia una provocazione riguardo ai disagi sui treni della linea Tirano-Milano: “Non pagate i biglietti”. La sua iniziativa riflette il malcontento di molti passeggeri, frequentemente costretti a rinunciare a viaggi e appuntamenti a causa di ritardi e problemi di servizio. Una posizione che invita a riflettere sulle condizioni del trasporto ferroviario e sul rapporto tra utenti e operatori.

Sondrio – Il biglietto non lo pago più. Chi tra un'imprecazione e l'altra non ci ha pensato almeno una volta, dinnanzi a una coincidenza persa, a un appuntamento mancato, a una visita saltata per colpa dei treni in ritardo oppure neanche partiti? Una situazione che si presenta quasi quotidianamente, lungo la linea ferroviaria Tirano-Milano. Ma se questa – purtroppo – è la normalità, forse non è altrettanto normale che arrivi da un politico il provocatorio invito a non pagare il biglietto, di fronte a simili, esasperanti disagi. Eppure, questo è proprio quanto ha dichiarato Jonny Crosio, vicesegretario federale di Patto per il Nord, intervenendo sulle criticità croniche del trasporto ferroviario in Valtellina.

