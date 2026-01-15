Diretta gol Serie A LIVE | Odgaard fa 2-1 in Verona Bologna!

Segui la diretta delle partite di Serie A della 16ª giornata, tra cui Verona Bologna, Napoli Parma, Inter Lecce e Como Milan. Forniamo aggiornamenti in tempo reale, con sintesi, risultati e moviola. Odgaard ha portato il Bologna sul 2-1 in Verona. Restate con noi per tutte le cronache e le novità di questa giornata di campionato.

Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 16esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite Napoli Parma, Inter Lecce, Hellas Verona Bologna e Como Milan, valevoli per la 16 esima giornata del campionato di Serie A Enilive 20242025. ORE 18:30 LIVE HELLAS VERONA BOLOGNA .

