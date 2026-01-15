Diretta gol Serie A | Como Milan 1-3 grande rimonta dei rossoneri! Allegri a -3 da Chivu
Segui la diretta delle partite di Serie A alla 16ª giornata, con aggiornamenti su risultati, cronache e moviole. Questa sera, il match tra Como e Milan si è concluso con una rimonta rossonera, mentre Allegri si trova a -3 da Chivu nella classifica. Restate aggiornati per tutte le informazioni sulle sfide di Napoli, Parma, Inter, Lecce, Verona e Bologna, in tempo reale.
COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Kempf, Ramón, Moreno; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas. A disp.: Törnqvist, Vigorito; Carlos, Dossena, Posch, Smolcic, Valle; Caqueret, Le Borgne, S. Roberto; Cerri, Kühn, Rodríguez. All.: Fàbregas. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leão. A disp.: Terracciano, Torriani; Athekame, Du?u, Estupiñan, Odogu; Jashari, Loftus-Cheek, Pulisic, Ricci; Castiello, Füllkrug. All.: Allegri. VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Valentini; Niasse, Serdar, Al Musrati, Bernede, Bradaric; Sarr, Orban Allenatore: Paolo ZanettiA disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Giovane, Slotsager, Harroui, Ebosse, Mosquera, Isaac, Gagliardini, Fallou BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Vitik, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro Allenatore: Vincenzo ItalianoA disposizione: Skorupski, Pessina, Moro, Rowe, Casale, Immobile, Ferguson, Zortea, Lykogiannis, Dallinga, De Silvestri, Sulemana, Fabbian. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
