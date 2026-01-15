Dipendenze ego e solitudine | al Teatrodante Carlo Monni Salveremo il mondo prima dell’alba di Carrozzeria Orfeo

Da firenzetoday.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il teatro Teatrodante Carlo Monni ospita sabato 17 gennaio alle 21 lo spettacolo

Sarà “Salveremo il mondo prima dell’alba”, sabato 17 gennaio alle ore 21, ad andare in scena al Teatrodante Carlo Monni: lo spettacolo, che racconta di uomini e donne in una clinica di riabilitazione di lusso situata su un satellite nello spazio alle prese con le dipendenze più diffuse del nostro. 🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

Leggi anche: Al Teatrodante Carlo Monni “Salveremo il mondo prima dell'alba”

Leggi anche: “Salveremo il mondo prima dell’alba”, al Sociale in scena Carrozzeria Orfeo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.