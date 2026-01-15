Dimensionamento scolastico Pellegrino Mastella | Provincia e Regione hanno tutelato il Beneventano

Il consigliere regionale Pellegrino Mastella commenta il tema del dimensionamento scolastico, sottolineando come provincia e regione abbiano lavorato per tutelare il territorio del Beneventano. Nel suo intervento, Mastella respinge le accuse del centrodestra e richiama le responsabilità del Governo nazionale, evidenziando l’impegno delle istituzioni locali nel minimizzare gli effetti delle decisioni sul settore scolastico.

Comunicato Stampa Il consigliere regionale di NdC respinge le accuse del centrodestra e chiama in causa le responsabilità del Governo nazionale Sul dimensionamento scolastico c'è una Provincia che in maniera ineccepibile ha interloquito con la Regione per minimizzare l'impatto sul Beneventano.

