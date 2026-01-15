Dimensionamento scolastico in Emilia Romagna i sindacati contestano i tagli poiché l’applicazione dei coefficienti ministeriali darebbe diritto a 566 scuole autonome contro le 532 effettive
In Emilia Romagna, i sindacati della scuola contestano i recenti tagli al dimensionamento scolastico, sostenendo che l’applicazione dei coefficienti ministeriali porterebbe a un aumento delle scuole autonome rispetto alle effettive. Dirigenti di FLC CGIL, Cisl Scuola e Snals evidenziano come i dati sugli studenti non giustifichino la riduzione di autonomie e temano ripercussioni sulla qualità dell’offerta educativa.
I dirigenti di FLC CGIL, Cisl Scuola e Snals contestano il commissariamento e i tagli in Emilia Romagna, denunciando che i numeri sugli alunni non giustificano la riduzione di 17 autonomie e temendo danni alla qualità dell'offerta formativa. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
