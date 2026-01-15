Dimensionamento scolastico in Emilia Romagna i sindacati contestano i tagli poiché l’applicazione dei coefficienti ministeriali darebbe diritto a 566 scuole autonome contro le 532 effettive

In Emilia Romagna, i sindacati della scuola contestano i recenti tagli al dimensionamento scolastico, sostenendo che l’applicazione dei coefficienti ministeriali porterebbe a un aumento delle scuole autonome rispetto alle effettive. Dirigenti di FLC CGIL, Cisl Scuola e Snals evidenziano come i dati sugli studenti non giustifichino la riduzione di autonomie e temano ripercussioni sulla qualità dell’offerta educativa.

Dimensionamento scolastico, cos'è e chi sono i nuovi commissari nelle 4 regioni - Sardegna, Emilia Romagna, Toscana e Umbria, sono le 4 regioni formalmente commissariate dal governo nell’ultimo Consiglio dei ministri. tg24.sky.it

Il Governo commissaria l’Emilia-Romagna per il dimensionamento scolastico. Insorge il centrosinistra - Romagna rientra fra le regioni commissariate dal governo Meloni per non aver approvato i rispettivi piani di dimensionamento per il prossimo anno scolastico. ravennawebtv.it

Perché l’Umbria è stata commissariata sul dimensionamento scolastico Il dimensionamento scolastico non è una scelta del Governo, ma un impegno del PNRR assunto dal Governo Draghi e concordato con l’Unione Europea. È importante chiarirlo subito: n facebook

Dimensionamento scolastico, Fratoianni: Commissariamento Regioni vergogna, Valditara torni indietro x.com

