Dieci anni senza il suo ponte Garbatella ritrova il Giulio Rocco

Dopo quasi dieci anni, Garbatella riavrà il suo ponte sul fiume, ripristinando un importante collegamento tra i quartieri di Garbatella e Ostiense. L'inaugurazione segna il completamento di un intervento atteso da tempo, contribuendo alla riqualificazione urbana e alla mobilità locale. L'apertura rappresenta un passo significativo per migliorare la connessione e la qualità della vita nella zona.

Un taglio del nastro atteso da quasi dieci anni per un importante collegamento tra Garbatella e Ostiense. È stato riaperto al traffico nel pomeriggio di oggi, giovedì 15 gennaio, il ponte Giulio Rocco. La chiusura del ponte risale, come detto sopra, a quasi dieci anni fa, nell’autunno del 2016. Fu un duro colpo per i quartieri Ostiense e Garbatella, dato che l’infrastruttura rappresentava per gli abitanti un collegamento fondamentale. A quel momento è seguito un lungo stallo, in cui il ponte è rimasto inaccessibile. Prima si è ragionato sulla possibilità di riaprirlo solo con un intervento di manutenzione straordinaria, poi nel 2018 è arrivata la doccia fredda: il ponte andava abbattuto e ricostruito. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

