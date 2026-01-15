Di nuovo senz' acqua in città | rotta una tubazione in centro disagi diffusi in varie zone di Ravenna

A Ravenna si registrano nuovamente interruzioni dell’acqua a causa di una rottura di una tubazione in centro. Dopo i disagi di mercoledì, anche oggi si segnalano problemi in diverse zone della città, con conseguente mancanza di fornitura idrica. La situazione richiede attenzione e pazienza mentre le squadre tecniche intervengono per riparare i guasti e ripristinare il servizio.

Nuove interruzioni d'acqua in città. Dopo i grandi disagi provocati mercoledì dalla rottura di una delle condotte principali che portano acqua alla città, in viale Farini, oggi (giovedì), vengono segnalati in varie zone di Ravenna nuovi guasti con conseguente mancanza di fornitura idrica. Le segnalazioni sono partite poco dopo mezzogiorno. Le squadre di Hera sono già all'opera per rilevare i problemi e intervenire per il ripristino del servizio. In particolare nella Piazzetta Anna Magnani (Borgo San Rocco) si sarebbe rotta una tubazione che alimenta parte del quartiere centrale di Ravenna. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

