dennis cinelli nuovo chief financial officer di paramount skydance

Paramount Skydance ha annunciato la nomina di Dennis Cinelli come nuovo Chief Financial Officer, sostituendo Andrew Warren. Il manager di 42 anni, già membro del consiglio di amministrazione, assume il ruolo in un periodo di crescita e sfide competitive, tra cui la concorrenza con Netflix e l’acquisizione di Warner Bros. Discovery. La scelta mira a rafforzare la gestione finanziaria dell’azienda in un contesto di mercato in evoluzione.

Mentre va avanti la sfida con Netflix l’acquisizione di Warner Bros. Discovery, Paramount Skydance ha annunciato la nomina di Dennis Cinelli come nuovo Chief Financial Officer, Il manager 42enne, già membro del cda, prende il posto di Andrew Warren, che a giugno 2025 aveva assunto ad interim il ruolo di vicepresidente esecutivo e cfo. Chi è Dennis Cinelli. Prima di entrare in Paramount Skydance, Cinelli è stato Chief Financial Officer di Scale AI, incarico che aveva assunto a giugno del 2022: durante il suo mandato la società ha ricevuto un importante investimento da parte di Meta. In precedenza era stato Responsabile della Mobilità per Uber negli Stati Uniti e in Canada. 🔗 Leggi su Lettera43.it

