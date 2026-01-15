Dopo oltre 30 anni, è stata emessa la sentenza nel caso dell’omicidio di Nada Cella, avvenuto nel 1996 a Chiavari. La vicenda coinvolge Annalucia Cecere, motivata da ragioni personali e lavorative, e il suo tentativo di sostituire Nada nel cuore del commercialista Marco Soracco. Questo processo rappresenta un passaggio importante nel corso della vicenda giudiziaria, portando a una conclusione che definisce definitivamente i fatti accaduti.

Nada Cella fu uccisa il 6 maggio 1996 a Chiavari da Annalucia Cecere, che voleva prenderne il posto sul lavoro e nelle predilezioni del commercialista Marco Soracco. E quest’ultimo ha coperto l’assassina, temendo che il suo disvelamento lo avrebbe messo nei guai.Lo ha stabilito la Corte d’assise di Genova, che ha condannato a 24 anni, con l’accusa di omicidio volontario aggravato, l’ex insegnante di 59 anni. Il professionista è stato condannato a 2 anni per un solo episodio di favoreggiamentoIl punto della situazione con Matteo Indice, del Secolo XIX. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

© Ilsecoloxix.it - Delitto Nada Cella, la sentenza dopo 30 anni. Cosa succede ora | Video

