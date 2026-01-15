Delitto Nada Cella i giudici entrano in camera di consiglio nel primo pomeriggio ci sarà la sentenza

Nel procedimento relativo al delitto Nada Cella, i giudici sono entrati in camera di consiglio e la sentenza è prevista nel primo pomeriggio. Gli imputati sono Annalucia Cecere, accusata di omicidio volontario, e Marco Soracco, chiamato a rispondere di favoreggiamento. L’esito della discussione sarà annunciato nelle prossime ore, offrendo un momento conclusivo a un’indagine che ha attirato l’attenzione pubblica.

Imputati Annalucia Cecere, accusata di omicidio volontario, e Marco Soracco, che deve rispondere di favoreggiamento. Solo il commercialista presente in aula La Corte d'assise di Genova si è riunita in camera di consiglio. Nel primo pomeriggio, il presidente Massimo Cusatti, pronuncerà la sentenza.

