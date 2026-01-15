Dopo oltre tre decenni, si è arrivata a una condanna nel caso dell’omicidio di Nada Cella, avvenuto nel 1996 a Chiavari. Il tribunale di Genova ha condannato a 24 anni di reclusione Annalucia Cecere, insegnante di 57 anni residente a Cuneo, ritenuta responsabile della morte della giovane segretaria. La sentenza rappresenta una svolta nel procedimento giudiziario, chiudendo un lungo percorso di ricerca della verità.

Dopo trent’anni c’è una verità giudiziaria per l’omicidio di Nada Cella, segretaria uccisa a 25 anni nello studio di Chiavari in cui lavorava: il tribunale di Genova ha condannato a 24 anni Annalucia Cecere, insegnante di 57 anni che oggi vive a Cuneo. La corte, presieduta dal giudice Massimo Cusatti, ha condannato a due anni anche il datore di lavoro Marco Soracco, accusato di favoreggiamento. È la conclusione, almeno in primo grado di giudizio, di un mistero lungo trent’anni. Ma la sentenza di Genova ha un altro aspetto degno di nota: nell’epoca delle indagini scientifiche, questo processo può essere visto come la rivincita dell’inchiesta indiziaria vecchio stampo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Delitto Nada Cella, condannata Annalucia Cecere per l’omicidio del 1996 a Chiavari

Leggi anche: Omicidio Nada Cella, Annalucia Cecere condannata a 24 anni di carcere e Soracco a 2: “Giustizia è fatta”

Leggi anche: Omicidio Nada Cella, Annalucia Cecere condannata a 24 anni di carcere: 2 anni a Soracco

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Omicidio Nada Cella: la sentenza attesa nel pomeriggio; Nada Cella, ultimo botta e risposta tra pm e difesa. La sentenza il 15 gennaio; Processo Nada Cella, attesa per la sentenza. Soracco: Qualcosa ho dimenticato. in diretta; Chiavari: delitto Nada Cella, ultime repliche di accusa e difesa; ora la sentenza.

Nada Cella, Anna Lucia Cecere condannata a 24 anni per l'omicidio. Due anni a Marco Soracco - La Corte d'Assise di Genova ha condannato a 24 anni Anna Lucia Cecere, ritenuta responsabile del delitto di Nada Cella, avvenuto il 6 maggio 1996 a Chiavari. leggo.it