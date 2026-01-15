Delitto di Nada Cella | condannata a 24 anni di carcere Anna Lucia Cecere

Nel 1996, Nada Cella, 24 anni, è stata trovata morta nell’ufficio del commercialista Marco Soracco a Chiavari. Dopo anni di indagini, Anna Lucia Cecere, ex insegnante, è stata condannata a 24 anni di carcere per l’omicidio. La sentenza si basa sulle prove raccolte e sul procedimento giudiziario conclusosi recentemente. La vicenda ha suscitato grande attenzione nell’ambito giudiziario e mediatico.

L'ex insegnante è stata condannata per l'uccisione della 24enne Cella colpita a morte con un oggetto mai ritrovato nell’ufficio del commercialista Marco Soracco a Chiavari nel 1996. Ecco cosa ha stabilito la Corte d’assise di Genova. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

