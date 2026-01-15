Delitto di Nada Cella | condannata a 24 anni di carcere Anna Lucia Cecere

Nel 1996, Nada Cella, 24 anni, è stata trovata morta nell’ufficio del commercialista Marco Soracco a Chiavari. Dopo anni di indagini, Anna Lucia Cecere, ex insegnante, è stata condannata a 24 anni di carcere per l’omicidio. La sentenza si basa sulle prove raccolte e sul procedimento giudiziario conclusosi recentemente. La vicenda ha suscitato grande attenzione nell’ambito giudiziario e mediatico.

L'ex insegnante è stata condannata per l'uccisione della 24enne Cella colpita a morte con un oggetto mai ritrovato nell'ufficio del commercialista Marco Soracco a Chiavari nel 1996. Ecco cosa ha stabilito la Corte d'assise di Genova.

Il delitto di Nada Cella: Anna Lucia Cecere condannata a 24 anni - Un delitto d’impeto, secondo le accuse: avrebbe ucciso la giovane segretaria perché voleva prendere il suo posto a lavoro e nel cuore di Soracco ... unionesarda.it

Nada Cella, a trent'anni dalla morte c'è un colpevole: 24 anni ad Anna Lucia Cecere - La Corte d’Assise di Genova ha condannato la donna per l’omicidio di Chiavari. huffingtonpost.it

È attesa nel pomeriggio la sentenza sul delitto Nada Cella, la segretaria di 25enne uccisa il 6 maggio 1996 nello studio del commercialista Marco Soracco, dove lavorava. Imputata per l'omicidio è Anna Lucia Cecere, mentre Soracco è imputato per favoregg facebook

Omicidio Nada Cella, oggi la sentenza dopo 30 anni dal delitto. Anna Lucia Cecere rischia l'ergastolo, Marco Soracco quattro anni x.com

