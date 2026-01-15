Delitti in aumento a Prato Tescaroli | I gruppi criminali non sono monoliti Serve collaborazione

A Prato si registra un aumento dei reati, evidenziato dal dirigente Tescaroli, che sottolinea come i gruppi criminali siano composti da elementi diversi tra loro. È fondamentale rafforzare la collaborazione tra le forze dell’ordine e le istituzioni per prevenire ulteriori escalation e garantire la sicurezza collettiva in una realtà che richiede attenzione e interventi mirati.

Prato, 15 gennaio 2026 – "Prato è una realtà criminale 'effervescente' che non va sottovalutata. Dobbiamo evitare ulteriori escalation criminali, soprattutto a base violenta, che minano la garanzia collettiva della sicurezza". Con queste parole molto chiare il procuratore Luca Tescaroli ha esordito come ospite nel primo dei quattro appuntamenti promossi da La Nazione e Tv Prato insieme per discutere dei problemi della città. La trasmissione "Parliamoci chiaro" andrà in onda questa sera su Tv Prato (canale 75 o sui siti web) alle 21:30. E' stata l'occasione per discutere della questione della sicurezza a Prato che, come ha sottolineato il procuratore, è molto "complessa" a causa di diversi gruppi criminali, asiatici, albanesi, nordafricani, ma anche italiani (riconducibili a sodalizi di tipo mafioso) che costituiscono quella "sorta di laboratorio multietnico criminale" che è diventata la città ma, più in generale, tutta la provincia pratese.

