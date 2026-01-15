Dehors l' autorizzazione passa da 5 a 10 anni Nuove regole anche per gli espositori

Dal 2024, le autorizzazioni per i dehors passeranno da cinque a dieci anni, migliorando la pianificazione a lungo termine. La normativa introduce anche nuove regole per il decoro urbano e la regolamentazione dei cartelli pubblicitari, con particolare attenzione agli ingressi dei lidi. Queste misure mirano a favorire un ambiente più ordinato e sostenibile, garantendo maggiore stabilità per le attività commerciali e una migliore qualità estetica delle aree pubbliche.

Decoro urbano e regolamentazione dei cartelli pubblicitari, specie all'ingresso dei lidi. L'autorizzazione per i dehors, inoltre, avrà una durata di 10 anni anziché i 5 attuali. E ancora: a Lido Estensi, per quelle attività che espongono la merce da vendere, ci sono nuovi criteri da rispettare.

