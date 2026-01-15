Dehors la buona notizia Autorizzazione di 10 anni

L’autorizzazione per i dehors sarà estesa a 10 anni, offrendo maggiore stabilità e chiarezza per le attività commerciali. Questa misura si inserisce nel quadro delle normative sul decoro urbano e sulla regolamentazione dei cartelli pubblicitari, in particolare nelle zone di ingresso ai lidi. La nuova durata favorisce una pianificazione più duratura e una gestione più semplice delle concessioni, contribuendo a migliorare l’ordine e l’aspetto delle aree pubbliche.

Decoro urbano e regolamentazione dei cartelli pubblicitari, specie all'ingresso dei lidi. L'autorizzazione per i dehors, inoltre, avrà una durata di 10 anni anziché i 5 attuali. E ancora: a Lido Estensi, per quelle attività che espongono la merce da vendere, ci sono nuovi criteri da rispettare affinché ci sia maggiore decoro urbano. Sono alcune delle novità contenute nel nuovo Piano generale degli Impianti pubblicitari voluto e dalla giunta del sindaco Pierluigi Negri e portato avanti dall'assessore alle attività economiche Sandro Beltrami. Documento che ha trovato anche il consenso del consiglio comunale che ha approvato il documento lo scorso novembre.

