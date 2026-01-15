defezioni nella lega e fibrillazioni nel pd le armi a kiev colpiscono maggioranza e opposizione

Le recenti defezioni nella Lega e le tensioni nel Pd riflettono le divisioni ancora presenti sulla politica estera italiana. La consegna di armi a Kiev e le questioni relative all'Iran rimangono temi che influenzano il dialogo tra maggioranza e opposizione, evidenziando come le divergenze su questi argomenti continuino a rappresentare un punto critico nel panorama politico nazionale.

Nulla di nuovo. La politica estera, tra armi a Kiev e Iran, continua a spaccare maggioranza e opposizione. Ieri si votavano alla Camera e al Senato le risoluzioni sulla proroga dell’invio di aiuti militari all’Ucraina, in linea con il decreto approvato a fine dicembre in Consiglio dei ministri. Le votazioni hanno restituito una maggioranza in fibrillazione, con le defezioni nella Lega, e una situazione magmatica nel centrosinistra per i distinguo dei riformisti del Pd. Le armi a Kiev spaccano maggioranza e opposizione. Fibrillazioni in casa Lega e Pd. “Un’arma è una cosa negativa quando si usa contro qualcuno, ma quando un’arma impedisce a un’altra arma di cadere su un ospedale, su una centrale elettrica o su un palazzo, è una cosa diversa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

