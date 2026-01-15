De Winter nel pre-partita di Como-Milan | Io a sinistra? L’importante è stare in campo

Koni De Winter, difensore del Milan, ha commentato a ‘Milan TV’ prima della partita contro il Como, valida per la 16ª giornata di Serie A. Il giocatore ha sottolineato che, indipendentemente dal ruolo, l'importante è essere presenti in campo e contribuire alla squadra. La sfida si disputerà alle 20:45 allo stadio ‘Sinigaglia’ di Como.

Koni De Winter, difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Como-Milan, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Sinigaglia' di Como. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

