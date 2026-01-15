De Winter nel pre-partita di Como-Milan | Io a sinistra? L’importante è stare in campo

Koni De Winter, difensore del Milan, ha commentato a ‘Milan TV’ prima della partita contro il Como, valida per la 16ª giornata di Serie A. Il giocatore ha sottolineato che, indipendentemente dal ruolo, l'importante è essere presenti in campo e contribuire alla squadra. La sfida si disputerà alle 20:45 allo stadio ‘Sinigaglia’ di Como.

Koni De Winter convince il Milan dopo una partita difficile contro il Cagliari - Il passaggio cruciale nella carriera di Koni De Winter al Milan dopo la cessione di Malick Thiaw al Newcastle e le sfide iniziali affrontate dal giovane difensore belga. notiziemilan.it

Cagliari-Milan, De Winter svela: “Ecco cosa ha fatto Allegri all’intervallo” - De Winter ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo del Milan sul Cagliari nell'anticipo del venerdì. spaziomilan.it

PULCINI 2015 - WINTER CUP Seconda partita del torneo e buona prestazione da parte dei nostri che dopo essere passati in svantaggio non si demoralizzano. Mettiamo in campo più convinzione e riusciamo a conquistare la vittoria. Sempre - facebook.com facebook

#DeWinter a Milan TV: “Abbiamo preso in mano la partita. Sto bene, giocare per questa squadra è diverso” #MilanPress x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.