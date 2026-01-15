De Vico esperienza al servizio della Fortitudo | Due gare in casa dobbiamo fare il pieno

De Vico, tra i nuovi acquisti della Fortitudo, porta con sé esperienza e determinazione. Con due partite casalinghe in programma, l’obiettivo è ottenere il massimo risultato. La sua presenza rafforza un gruppo già competitivo, puntando a consolidare le proprie prestazioni e a contribuire al successo della squadra. Un momento importante per la Fortitudo, che si prepara ad affrontare queste sfide con concentrazione e impegno.

Tra gli ultimi arrivati, ma in quanto a carisma, esperienza e determinazione, non è secondo a nessuno. Lo si vede dagli atteggiamenti, perché non sarà ancora al cento per cento, e non potrebbe essere altrimenti dopo tanti mesi di inattività, ma quando entra in campo, Niccolò De Vico, lo fa con lo spirito di chi è pronto a dare tutto. Trentuno anni, da metà novembre aggregato e da dicembre tesserato, De Vico è tornato in campo dopo un lungo stop. Prima di tutto come sta? "Molto bene, dopo un anno che ero fermo il ginocchio tiene e sto migliorando nel prendere ritmo, nel vivere la partita, nel recupero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

