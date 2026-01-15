De Ceglie spiega l’addio alla Juve | Decisione mia do una mano a una società di calcio di famiglia Mi piacerebbe fare questo

Paolo De Ceglie ha annunciato il suo addio alla Juventus, spiegando che la decisione è stata presa autonomamente. Ha inoltre condiviso il suo desiderio di contribuire a una società di calcio di famiglia, indicando un percorso professionale che lo appassiona. Questa scelta riflette una volontà di dedicarsi a progetti legati al mondo del calcio, con un atteggiamento sobrio e orientato alla crescita personale.

Un triangolo di felicità, orgogliosamente Da Base Margherita la pizza non si spiega… si morde! Siamo a Ceglie Messapica, Via Filippo Corridoni, 64 Prenota il tuo tavolo 08311981585 #basemargheritapizzeria #travelinginpuglia #puglia #w facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.