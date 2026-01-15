De Ceglie spiega l’addio alla Juve | Decisione mia do una mano a una società di calcio di famiglia Mi piacerebbe fare questo
Paolo De Ceglie ha annunciato il suo addio alla Juventus, spiegando che la decisione è stata presa autonomamente. Ha inoltre condiviso il suo desiderio di contribuire a una società di calcio di famiglia, indicando un percorso professionale che lo appassiona. Questa scelta riflette una volontà di dedicarsi a progetti legati al mondo del calcio, con un atteggiamento sobrio e orientato alla crescita personale.
Paolo De Ceglie ha spiegato il suo addio al mondo Juventus, poi ha indicato cosa gli piacerebbe fare per il futuro. Vediamo le su dichiarazioni. Paolo De Ceglie ha deciso da qualche tempo di lasciare il ruolo di responsabile tecnico delle giovanili, incarico che ricopriva con dedizione ormai da 4 anni. Intervenuto ai microfoni di “Al Club con la Robur”, l’ ex esterno bianconero si è soffermato su questa scelta professionale, chiudendo ufficialmente un ciclo importante alla Continassa. LEGGI ANCHE: Juventus, dormono e rubano dentro all’Allianz Stadium. Fermati due fratelli: la ricostruzione di quanto successo Una separazione che segna la fine di un percorso duraturo, durante il quale l’ex giocatore ha messo la sua esperienza al servizio dei giovani talenti, contribuendo alla crescita del settore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
De Ceglie spiega l’addio alla Juve: «Decisione mia, do una mano a una società di calcio di famiglia. Mi piacerebbe fare questo» - Paolo De Ceglie ha spiegato il suo addio al mondo Juventus, poi ha indicato cosa gli piacerebbe fare per il futuro. juventusnews24.com
