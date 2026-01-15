Il governo italiano propone un disegno di legge sulla sicurezza che mira a rafforzare le norme contro la criminalità e la violenza. Tra le misure principali, vi è il divieto di possesso e vendita di strumenti con lama flessibile, acuminata e superiore a cinque centimetri. Inoltre, si prevede l’introduzione di un daspo per i manifestanti considerati violenti, nel tentativo di garantire maggiore ordine pubblico.

Il governo punta a introdurre un divieto assoluto di porto di strumenti con lama flessibile, acuminata e tagliente di lunghezza superiore a cinque centimetri. Il mancato rispetto di questa normativa può costare la reclusione da uno a tre anni Scudo per gli agenti, norme "anti maranza", daspo.

Ddl sicurezza, dalle norme “anti-maranza” con stop a possesso e vendita a strumenti con lama flessibile al daspo per “manifestanti violenti”Il disegno di legge sulla sicurezza prevede norme mirate a limitare il possesso e la vendita di strumenti con lama flessibile e acuminata superiore a cinque centimetri.

Decreto Sicurezza, la sinistra sta con i maranza: "Norme da Stato di polizia"Il Decreto Sicurezza ha suscitato diverse reazioni politiche, con la sinistra che lo ha criticato aspramente, definendolo una sorta di statalismo autoritario e repressivo.

