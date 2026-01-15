Davidovich Fokina chiama il falco svista assurda | ridono tutti pure l'arbitro e il suo avversario

Durante un match all'ATP 250 di Adelaide, Alejandro Davidovich Fokina ha commesso una svista durante una sfida, chiamando il challenge in modo errato. L'episodio ha suscitato ilarità tra giocatori, arbitro e pubblico, creando un momento insolito in un contesto di grande tensione. Questa situazione dimostra come anche le situazioni più imprevedibili possano alleggerire l'atmosfera durante un incontro di tennis.

