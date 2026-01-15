Daniele Inzoli a Sprint Zone | il talento del lungo italiano punta agli 8 metri

Nell'ambito di Sprint Zone, Daniele Inzoli, giovane talento italiano nel salto in lungo, si prepara a raggiungere nuovi traguardi. In questa puntata, analizziamo il suo percorso e le ambizioni di superare gli otto metri. Un’occasione per conoscere meglio un atleta che si sta affermando nel panorama dell’atletica nazionale, con un focus sobrio e informativo sul suo sviluppo e le prospettive future.

Sprint Zone – Ospite Daniele Inzoli Per l'appuntamento del giovedì di Sprint Zone riflettori puntati su Daniele Inzoli, uno dei talenti più interessanti dell'atletica italiana. Il 17enne atleta milanese, specialista del salto in lungo ma anche velocista di alto livello, racconta un 2025 complesso, segnato da diversi problemi fisici che hanno limitato fortemente le sue apparizioni agonistiche, soprattutto nel lungo. Nonostante questo, Inzoli è riuscito comunque a lasciare il segno: titolo italiano assoluto indoor con il personale di 7,93 medaglia d'argento ai Campionati Europei juniores di Tampere, conquistata da allievo Ora lo sguardo è rivolto al futuro.

