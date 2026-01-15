Damiani si riprende il centrocampo L’Ascoli riabbraccia il suo faro

Damiani torna a guidare il centrocampo dell’Ascoli, rappresentando un elemento fondamentale per la squadra. Dopo un inizio di stagione caratterizzato da prestazioni positive, il suo rientro rafforza il reparto centrale e contribuisce a migliorare la manovra complessiva. La presenza del metronomo bianconero rappresenta un punto di stabilità e esperienza, fondamentale per il proseguo del campionato.

Ascoli, le chiavi del centrocampo tornano a Damiani. Uno dei rientri più importanti sarà quello del metronomo bianconero che, nel corso della prima parte del campionato, era riuscito ad imprimere un’impronta rilevante dal punto di vista del gioco e delle prestazioni offerte dalla squadra. Contro la Juventus Next Gen la possibilità di tornare a schierare un elemento come lui offrirà al tecnico Tomei e al suo vice Agostinone, che lo sostituirà in panchina, una carta fondamentale da calare per favorire una manovra fluida e fatta di geometrie ben precise. Al termine dell’ultima sfida vinta al Del Duca venerdì scorso contro la Ternana (1-0 firmato da decisivo D’Uffizi) il 27enne di Poggibonsi aveva lasciato lo stadio a piedi insieme a Corradini e, salutato da un gruppo di tifosi bianconeri rimasti negli spazi antistanti, alla domanda "quando rientri?" il giocatore aveva affermato con decisione "la prossima". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

