Dall’Europa l’aiuto militare alla Groenlandia | Francia Germania Norvegia e Svezia stanno per mandare i propri soldati

Dopo recenti tensioni tra Stati Uniti e Danimarca sulla Groenlandia, diversi Paesi europei, tra cui Francia, Germania, Norvegia e Svezia, hanno annunciato l’invio di propri contingenti militari nell’isola. Questa decisione mira a rafforzare la presenza e la sicurezza nella regione artica, in un contesto di crescente interesse strategico e geopolitico.

Dopo giorni di tensione tra Stati Uniti e Danimarca sulla questione groenlandese, diversi Paesi europei hanno deciso di inviare propri contingenti militari nell'isola artica per rafforzarne la sicurezza. La mossa arriva all'indomani di un incontro a Washington che ha evidenziato profonde divisioni tra l'amministrazione Trump e gli alleati europei. Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato nelle scorse ore che "i primi elementi militari francesi sono già in viaggio", specificando che altri seguiranno. Circa quindici soldati dell'unità di fanteria da montagna sono già arrivati a Nuuk, la capitale groenlandese, per un'esercitazione militare.

